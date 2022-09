Mit dem Roller in den Skatepark

Wenngleich Skatebords die Skateparks meist noch dominieren, so haben mittlerweile auch viele andere Gefährte im Skatepark Einzug gefunden. Bei den Nutzern handelt es sich häufig nicht um getrennte Gruppen, sondern auch vieler eingefleischte Skater, die üblicherweise mit dem Skateboard im Skatepark unterwegs sind, nutzen auch gerne die Möglichkeit, mit anderen Gefährten Rampen und Rails unsicher zu machen. Das bietet nicht nur Abwechslung, sondern häufig kommen dabei auch viele neue Ideen für aufregende Tricks und Stunts zutage.

Neue Geräte im Skatepark

Ein Klassiker, der sich schon seit vielen Jahrzehnten neben dem Skateboard im Skatepark etabliert hat, ist selbstverständlich das BMX Bike. Dieses Bike ist weniger für gerade Strecken gebaut, sondern perfekt darauf abgestimmt, damit Tricks zu machen und wendig unterwegs zu sein. Kleine Räder und eine solide Bauform unterstützen diesen Anspruch. Dennoch ist das BMX Bike weniger kompakt und daher schwerer zu transportieren. Seltener sind Rollerskates bzw. Inline Skates auf den Flächen im Skatepark zu sehen. Denn die moderne Form der Rollschuhe ist doch eher darauf abgestimmt, auf langen, ebenen Flächen unterwegs zu sein und weite Strecken zurückzulegen. Dennoch lassen sich auch damit selbstverständlich Sprünge und Stunts vollführen.

Dem Skateboard sehr ähnlich, aber in der Fahrweise dennoch unterschiedlich zeigt sich das Snakeboard. Bei diesem sind die Trittflächen flexibel über ein Gestänge miteinander verbunden, sodass sich damit schlangenartige Bewegungen zum Fortkommen ausführen lassen. Mit etwas Übung gelingt es auch, damit Rampen zu erklimmen und über Schanzen zu springen. Ein relativ neues Funsportgerät, das aber in großer Zahl und immer häufiger anzutreffen ist, ist der Stunt Scooter. Dieser ähnelt den Tretrollern, wie sie häufig in Innenstädten in großer Zahl genutzt werden, die Bauform unterscheidet sich allerdings. So ist etwa die Lenkstange nicht in der Höhe verstellbar und das Trittbrett etwas breiter. Generell ist die Bauweise hochwertiger Stunt Scooter wie beispielsweise vom Chilli Stunt Scooter Shop darauf ausgelegt, um auch den höheren Belastungen, mit denen bei Sprüngen und Stunts zu rechnen ist, gerecht zu werden.

Praktische Begleiter im Skatepark

Mittlerweile sind in jedem Skatepark immer wieder auch Stunt Scooter zu sehen. Sie gehören dort bereits zum etablierten Bild und sorgen häufig für staunende Blicke, wenn deren Besitzer atemberaubende Tricks damit vollführen. Auch wenn sie sich in ihrer Bauart von Tretrollern für den Alltag unterscheiden, können sie selbstverständlich auch dafür herangezogen werden. Auf diese Weise zeichnen sie sich als praktische Begleiter aus, die nicht nur am Wochenende oder am Abend in den Skatepark mitgenommen werden. Aufgrund des geringen Gewichts und der kompakten Bauweise werden sie auch gerne für den Weg zu und vom Skatepark genutzt.

Equipment für den Skatepark

Egal, ob Snakeboard, Skateboard, Inline Skates, Roller oder auch BMX Bike – mit welchem Gefährt Stunt-Begeisterte auch im Skatepark unterwegs sind, ist abseits des Funsportgerätes auch noch weitere Ausrüstung empfehlenswert. Gerade jüngere Teilnehmer, die ihre ersten Tricks üben wollen, sollten auch Knie- und Ellenbogenschützer tragen. In jedem Fall essentiell ist ein Helm im Skatepark. Denn er schützt den empfindlichen Kopf vor schwerwiegenden Verletzungen, wenn es zu Stürzen oder Unfällen kommen sollte. Gerade dann, wenn schließlich Stunts geübt werden und auch hohe Geschwindigkeiten beim Fahren von der Rampe vorherrschen, ist natürlich ein größeres Verletzungsrisiko gegeben. Daher lohnte es sich, über entsprechende Schutzbekleidung nachzudenken. Ist das passende Equipment vorhanden, lassen sich Stunts auch gleich viel selbstbewusster angehen und einem tollen Tag im Skatepark steht nichts mehr im Wege. Ein sehr positiver Nebeneffekt besteht natürlich darin, dass beim Funsport im Skatepark auch viel Bewegung an der frischen Luft gemacht wird. Wenn mit dem jeweiligen Funsportgerät der eigenen Wahl auch noch die Strecke hin und zurück unternommen wird, dann ist ein gutes Maß an Betätigung an der frischen Luft gegeben.

