Jonas und Paul sind zwei Freunde mit einer Vision. Im Jahr 2015 gründeten sie Revive, ein Unternehmen, das sich der Wiederverwendung widmet und eine ökologische Alternative auf dem Möbelmarkt bietet. Revive zeichnet sich durch sein Engagement für Nachhaltigkeit aus und gibt gebrauchten Designermöbeln ein zweites Leben, indem es sie in einen neuwertigen Zustand verwandelt. Von den bescheidenen Anfängen in einer kleinen Garage in Köln aus hat sich Revive zu einem führenden Unternehmen entwickelt. In ihrem 2.700 m² großen Showroom und Lager in Köln-Lövenich präsentiert Revive über 1.000 restaurierte Designerobjekte, die auf ihre Wiederverwendung warten. Neben dem Engagement für die Wiederverwertung trägt Revive auch zu sozialen Zwecken bei, indem es 10% seines Jahresgewinns spendet. Revive vertritt die Idee einer Bewegung, die das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln schärft und einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführt.

Revive Showroom, Ottostr. 3 (Lövenich), Köln, Ö: Mo-Do 13-18h, Fr + Sa 10-18h, Tel. 0221-69 20 65 60, www.revive.de

