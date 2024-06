UEFA EURO 2024: Promo Kick und Comedy

Host City Köln und deutsche Komiker-Nationalmannschaft laden heute, 24. Juni, zum Kick & Comedy Event ein.

Das ewige Duell als besondere Neuauflage in der Host City Köln: Deutsche und englische Comedians treffen im Rahmen des EURO 2024 Festival Cologne heute, 24. Juni 2024, zu einem „Kick & Comedy-Event“ in der Football Experience und im Public Viewing am Tanzbrunnen aufeinander. Deutschland und England verbindet speziell im Fußball eine besondere Beziehung. Die Host City Köln veranstaltet daher gemeinsam mit der deutschen Komiker-Nationalmannschaft einen Wettbewerb zwischen deutschen und englischen Comedians, der sowohl auf dem Rasen als auch auf der Bühne ausgetragen wird. Die Veranstaltung soll Comedians und Fans einladen, gemeinsam Fußball zu spielen, gemeinsam zu lachen und einen Ort der Völkerverständigung zwischen Deutschland und Engländern schaffen.

Anpfiff für dieses besondere Duell ist um 16 Uhr mit einem Kick & Comedy-Fußballturnier zwischen vier Teams in der Football Experience Deutz. Zwei Teams der Deutschen Komiker Nationalmannschaft sowie zwei Team der England Fans FC (inkl. Comedians) tragen auf dem Rasen das erste Duell des Tages aus und wollen zeigen, wer am besten gegen den Ball treten kann. Höhepunkt wird ein 11-Meter-Schießen um den Turniersieg um ca. 17:30 Uhr sein.

Ab 18.30 Uhr wird der Schauplatz auf die Bühne im Public Viewing Tanzbrunnen verlegt. Matze Knop, Kapitän der Deutschen Komiker-Nationalmannschaft, begrüßt die Fans und leitet damit den unterhaltsamen Teil des Abends ein. Von 18.35 Uhr bis 19 Uhr tritt der kölsche Männerchor „Grüngürtelrosen zum ersten Mal auf und stimmt die Fans auf den Abend ein. Um 19 Uhr kommt es dann zum Höhepunkt des Abends, wenn die deutschen und englischen Comedians Um Charlie Baker, Christian Schulte-Loh, Henning When und Ian Ston in einer Kick & Comedy Stand-Up-Show zeigen, was sie am Mikro drauf haben und die Fans im Tanzbrunnen zum Lachen bringen. Anschließend folgt der Abend mit dem zweiten Kurzauftritt der Grüngürtelrosen, bevor zum großen Finale alle Comedians noch einmal auf die Bühne zusammenkommen, um gemeinschaftlich und im Sinne eines verbindenden Abends den Song „Gute Freunde kann niemand trennen“ (Text wird in Lautschrift eingeblendet) zu singen.

