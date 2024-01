Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Neues Johr, neues Jlöck! So heißt nicht nur die letzte Singleauskopplung aus meinem „Janz besinnlich“-Album, die pünktlich zum Jahreswechsel erschienen ist und Soundtrack für ne ganze Menge Social Media-Jahresrückblicke war. Nein, so lautet auch stets mein Motto, wenn ein neues Jahr beginnt. Das Bild von dem leeren Buch, dessen 366 (Schaltjahr!) Seiten wir selbst am besten mit Leben füllen können, gefällt mir sehr gut. Da ist was dran.

Mit Vorsätzen habe ich es nicht so. Natürlich möchte ich nach den feudalen Winterfeiertagen wieder gesünder leben, mehr Sport machen und nicht mehr allzu oft in den Kneipen der Stadt die Nächte zu Tagen machen. Klar. Das ist glaube ich bei vielen Leuten so. Vielmehr nehme ich mir aber vor, mir die Freude an dem, was ich machen darf, beizubehalten. Probleme nicht wachsen zu lassen, sondern im Idealfall im Keim zu ersticken. Mit Menschen zu reden, bevor sich schlechte Dinge entwickeln, die sich einfach anhand von Kommunikation vermeiden lassen. Ich will weiter positiv, unbeschwert und künstlerisch durchs Leben gehen. Songs suchen und finden. Schöne Konzerte spielen, Platten machen.

Und so ergibt es sich natürlich äußerst gut, dass schon ab dem Wochenende alle Zeichen auf „Karneval“ stehen. Die Sitzungssäle warten, die Leute wollen feiern und singen, und ich freue mich auf mächtig viel Alaaf in der dieses Jahr viel zu kurzen Session.

Parallel arbeitet das HEUSER-Team aber auch schon auf Hochtouren an einem meiner Herzensprojekte 2024: Der Stadtmusikant erwacht zum Leben! Das neue Album kommt am 1. März raus, wenige Tage vorher feiert das neue Programm am 27. Februar mit tollen Gästen und fast allen neuen Songs des Albums und einigen Klassikern, Premiere in der Volksbühne. Danach geht’s bis Ende April auf Tour und ich darf mich auf viele neue Spielorte und Locations freuen. Der Vorverkauf läuft und macht sich gut, was mich tierisch motiviert, das beste Programm ever auf die Beine zu stellen, zu proben, Instrumente rauszusuchen und das ganze Drumherum zu organisieren. Genau sowas wollte ich immer machen! Jetzt ist es endlich soweit.

× Erweitern Foto: Dirk Loerper

Auch sonst steht ein spannendes Jahr an, denn nach der Stadtmusikanten-Tour geht es nahtlos weiter in die „übliche“ Tour mit den kölschen Mitsingkonzerten und dem BigHits-Programm. Damit geht’s auch wieder nach Berlin und München, und nach einigen Jahren sogar auch wieder mal zum Wörthersee, wo ich auf einem Floß AUF dem See für die Menschen am Ufer spielen werde. Verrückt, aber wahr. Wird cool!

Außerdem habe ich neben dem neuen Album – was übrigens auf Vinyl UND CD erscheinen wird, gibt also keine Ausreden, es nicht zu kaufen - noch ein weiteres künstlerisches Produkt geplant, was aber erst zum Jahresende das Licht der Welt erblicken wird. Nur soviel: Es wird wieder besinnlich, aber diesmal auf einem anderen Medium. Lasst euch überraschen!

Jedenfalls nutze ich die Jahresanfangspower in vollen Zügen aus, rödel hier rum, mache Musik und Pläne am Schreibtisch, und freue mich auch auf die Schreibarbeit für die neuen, regelmäßigen Kolumnen, die ihr auch dieses Jahr regelmäßig in der Kölner Illustrierten und in meinem Blog lesen könnt. Danke für eure Treue und nachträglich noch ein gutes, neues Jahr allerseits!

Wir lesen uns,

üre Björn