Sommer, Sonne, Urlaub: Was gehört ins Gepäck für einen Städtetrip?

Ein Städtetrip im Sommer ist die perfekte Gelegenheit, um neue Orte zu entdecken, leckeres Essen zu genießen und das beste aus der Zeit zu machen. Vor allem innerhalb Europas kann man mit nur wenigen Stunden Fahrt viel erleben. Für einen Familienurlaub in Amsterdam muss man beispielsweise nur etwa vier Stunden mit dem Zug einplanen. Städtetrips eignen sich ideal für ein verlängertes Wochenende. So müssen Arbeitnehmer nur einen oder zwei Urlaubstage nehmen und können dennoch in ein ganz anderes Lebensgefühl eintauchen. Ideal ist es dabei, möglichst effizient zu packen, um den Kurzurlaub möglichst stressfrei und angenehm zu gestalten. In diesem Artikel erhalten Sie daher einen Überblick über alle Dinge, die keinesfalls im Gepäck fehlen sollten.

Kleidung

Im Sommer sind leichte, atmungsaktive Kleidungsstücke ideal. Wenn Sie innerhalb Europas bleiben, werden die Temperaturen vermutlich angenehm mild sein. Dennoch ist es sinnvoll, vorab einmal den Wetterbericht zu schauen und bei Bedarf auch Regenkleidung einzupacken. Ansonsten genügen für ein Wochenende meist ein paar Baumwoll-T-Shirts, Tanktops und kurze Hosen. Frauen können außerdem eine luftige Bluse, Röcke oder ein schönes Sommerkleid einpacken. Falls Ihnen noch etwas zur Sommergarderobe fehlt, gibt es online in Outlet-Stores neue Lieblingsteile zum kleinen Preis. Abends und nachts kann es kühler werden, daher sollte auch eine leichte Jacke oder eine warme Cardigan mit dabei sein. Neben Unterwäsche und Socken dürfen außerdem Badeanzug, Badehose oder Bikini nicht fehlen, falls Sie sich spontan irgendwo abkühlen möchten. Für lange Spaziergänge durch die Stadt sind außerdem bequeme Schuhe ein Muss. Andernfalls können Sie sich Blasen laufen, was schlimmstenfalls das ganze Wochenende verderben kann. Ideal für einen Städtetrip sind gemütliche Sneaker oder sogar leichte Wanderschuhe. Für einen Strandtag oder einen Ausflug am Abend können zusätzlich ein paar Sandalen oder Flip-Flops mit in den Koffer.

Sonnenschutz

Wenn man den ganzen Tag draußen auf den Beinen ist, dann darf ein ausreichender Sonnenschutz keinesfalls fehlen. Ein Sonnenbrand ist nicht nur unangenehm, er stellt auch ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko dar. Ein Sonnenhut oder ein Basecap schützen Kopf und Nacken vor der direkten Sonneneinstrahlung. Eine Sonnenbrille ist ebenfalls wichtig, um die Augen vor aggressiver UV-Strahlung abzuschirmen. Zusätzlich kann ein dünner Schal oder ein Tuch wertvolle Dienste leisten. An kühleren Sommerabendenden dienen diese Accessoires als kuschelige Halswärmer, an sonnigen Tagen sind sie ein praktischer Sonnenschutz. Denken Sie zudem an die passende Sonnencreme. Je nachdem, wie vorgebräunt und empfindlich Ihre Haut ist, ist eine Creme mit einem Sonnenschutzfaktor zwischen 30 und 50 empfehlenswert.

Pflegeprodukte und Medikamente

Falls Sie bestimmte Medikamente einnehmen, dann dürfen diese im Gepäck natürlich nicht fehlen. Zusätzlich sind Blasenpflaster, Schmerzmittel und Mückenspray eine gute Wahl. Wenn Sie viel draußen sind, dann ist außerdem eine gute Feuchtigkeitscreme sinnvoll, um die Haut nach der Sonnenexposition zu pflegen. Deodorant, Reisegrößen von Shampoo und Duschgel sowie Zahnbürste und Zahnpasta sind ebenfalls unverzichtbare Reisegefährten.

Dokumente

Denken Sie außerdem an sämtliche wichtige Reisedokumente. Je nach Urlaubsziel gehören dazu:

Reisepass oder Personalausweis

Kreditkarten

Bargeld

Krankenkassenunterlagen

Reiseunterlagen wie Buchungsbestätigungen oder für den Transport

Unterhaltung und Technik

Wenn Sie länger mit dem Zug unterwegs sind oder planen, einen Strandtag einzulegen, dann sollten Sie keinesfalls vergessen, ein gutes Buch einzupacken. Falls die passende Lektüre noch fehlt, werden Sie in den Kölner Buchhandlungen sicherlich fündig. Darüber hinaus erleichtert die moderne Technologie das Reisen in vielerlei Hinsicht. So ist das Smartphone zum Beispiel nicht nur eine wunderbare Möglichkeit für Navigation und Kommunikation, sondern kann auch genutzt werden, um wertvolle Erinnerungen festzuhalten. Wenn Sie das Smartphone viel benutzen, dann ist zusätzlich eine Powerbank sinnvoll. Sie sorgt dafür, dass das Handy den ganzen Tag über mit Strom versorgt ist, falls zwischendurch der Akku schwächelt. Ein Reiseführer oder eine entsprechende App wird Ihnen außerdem dabei helfen, sich schnell in der neuen Stadt zurechtzufinden und interessante Orte zu entdecken.

Sonstiges Reisegepäck

Um alle wichtigen Reisegegenstände dabei zu haben, ist ein kleiner Rucksack oder ein Tagesrucksack ideal. Hier können Sie Dinge wie Wasserflasche, Snacks und Notfallmedikamente transportieren. Auch ein kleiner Beutel zum Zusammenfalten oder ein kleiner Regenschirm sind wertvolle Begleiter für spontane Einkäufe und Wolkenbrüche. Generell ist es sinnvoll, wirklich nur das Nötigste einzupacken. Bedenken Sie, dass Sie vermutlich den ganzen Tag über auf den Beinen sind und draußen Dinge erleben wollen. Unnötiges Gepäck wie zusätzliche Bücher, Spiele oder andere Unterhaltungsgegenstände stellen letztendlich meist nur eine Last dar. Um besonders effizient zu packen, sollten Sie Ihre Kleidung außerdem rollen, statt sie zu falten. Packing Cubes sind eine gute Möglichkeit, um die Kleidung organisiert und komprimiert zu halten. Machen Sie sich vorher ein paar Gedanken darüber, welche Kleidungsstücke Sie miteinander kombinieren wollen. So sparen Sie Platz im Gepäck und sind zudem noch immer gut angezogen.