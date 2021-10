Drinnen aktiv sein

Moderne Gruppenspiele erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Bei schlechtem Wetter sorgen auch Escape-Rooms, Lasertag, Paintball oder Kletterhallen für Freizeit-Spaß. Wir stellen hier eine Auswahl der besten Indoor-Freizeitaktivitäten in und um Köln zusammen.

Jump House: Der Sommer ist schon wieder vorbei und es beginnt die Zeit, sich langsam wieder spannenden Beschäftigungen drinnen widmen zu können – diese sollen aber ja abwechslungs- und actionreich sein sowie Spaß machen. Eine Adresse an der sämtliches zuvor genannte möglich ist, ist das Jump House in Köln-Ossendorf. Auf 3.800 qm mit mehr als 110 Trampolinen und Attraktionen werden sieben verschiedene Bereiche angeboten. In den Herbstferien gibt es hier Feriencamps für 8- bis 14-Jährige und ab November auch tolle Trampolinkurse, um coole Tricks mit TrainerInnen zu lernen. Oder man gönnt sich eine sportliche Auszeit bei Basketball, Völkerball und in den abwechslungsreichen Ninja Parcours.

Jump House, Köhlstraße 10 (Ossendorf), Tel. 040-540 70 12, Ö: Di-Fr 14-19h, Sa + So 10-19h, 14,90-25,90€ zzgl. einmalig 3 Euro für Sicherheitssocken, www.jumphouse.de/koeln

Seit dem 28. August 2021 können BesucherInnen der Erlebnisausstellung am Kölner Alter Markt mit einer virtuellen Zeitmaschine mitten in die turbulenten Goldenen Zwanziger in der Domstadt eintauchen. Multisensorische Effekte, interaktive Elemente und ein eindrucksvoller 360-Grad-Rundumblick lassen dabei das kölsche Lebensgefühl jener Zeit hautnah spürbar werden. So werden die TeilnehmerInnen beinahe zu ZeitzeugInnen des damaligen Alltags, aber auch der in den 1920er-Jahren improvisierten Karnevalsumzüge. Einen virtuellen Auftritt hat dabei u.a. der Kölner Sänger Björn Heuser.

TimeRide, Alter Markt 36-42 (Altstadt), Tel. 98 86 63 30, Fr-So 11-19h, 14,50/12,50€, Familien 36€, VR-Stadtrundgang „Timeride Go!“ ab 19,90€, www.timeride.de

The Great Escape ist Europas erstes Escape Game im Steampunk-Ambiente und -Look. Es gibt zwei aufregende Missionen: In „Geißel der Menschheit“ muss man das Gegenmittel für einen Virus finden und in „Circus Mortale“ wird man für den Mörder der Bärtigen Dame gehalten. In diesem Jahr kommt noch ein dritter Raum hinzu, ein sogenanntes „QuickGame“, also ein schnelles Spiel zum Reinschnuppern. Ideal für BesucherInnen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob Escape Games das Richtige für sie sind.

The Great Escape, Venloer Str. 440 (Ehrenfeld), Tel. 0177-631 69 82, Ö: tgl. 10-22h, 20-33€ pro Person, www.thegreatescape.cologne

Zwischen Fernsehstudios und alten Backsteingebäuden liegt die modernste Kletteranlage im Kölner Stadtteil Mülheim: Die lichtdurchflutete ehemalige Industriehalle auf dem Carlswerk-Gelände vereint Sport- und Freizeitwelt unter einem Dach. Auf einer Gesamtfläche von 2.000 qm warten Kletter-Routen in allen Schwierigkeitsgraden. Das Stuntwerk ist dabei keine reine Boulderhalle, sondern bietet über Ninja-Sport, Parkour und verschiedene Fitnesskurse (Yoga, Calisthenics, Vertikaltuch) ein gesamtheitliches Sportkonzept an.

Stuntwerk Köln, Schanzenstraße 6-20 (Mülheim), Tel. 888 93 90, Ö: tgl. 9-23h, 13/10,50/8 €, www.stuntwerk-koeln.de

Adrenalinpark: Der Adrenalinpark Köln bietet Pandemie-konforme Action im Bereich Paintball und Lasertag auf zwei Spielfeldern mit einer Fläche von 3.000 qm. Das Equipment für die Lasertag-Aktionen bezieht der Adrenalinpark vom deutschen Hersteller Lasergame Deutschland. Die Paintball-Arena ist mit vielen Deckungs- und Schießmöglichkeiten gestaltet, inklusive aufblasbaren Hindernissen, die Paintball-SpielerInnen zu Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Teamfähigkeit herausfordern. Am Kölner Standort werden zudem VR-Optionen angeboten.

Adrenalinpark, Köhlstraße 10 (Ossendorf), Tel. 0176-41 86 05 19, Ö: tgl. 0-24h, Preise abhängig von Dauer und Paket, Paintball ab 20€, Lasertag ab 10€, www.adrenalinpark.de/koeln

Drei spannende Abenteuer können Fans von EscapeGames bei diesem Kölner Anbieter erleben. Für die sehr unterschiedlichen Themen „Hennes“, „Black Queen“ und „Schein & Schätze“ ist kein Vorwissen nötig. Schreckhaftere ZeitgenossInnen können ebenfalls beruhigt mitmachen, denn es sind keine Horror-Elemente enthalten. Zwei Themen können in der Duell-Variante gespielt werden. Pandemie-bedingt reagiert AdventureRooms auf Gruppen mit über zwölf Personen mit angepasster Betreuung. Außerdem ist es möglich, von daheim aus OnlineEscape-Abenteuer zu bestreiten.

AdventureRooms Köln, Hochstadenstraße 1-3 (Kwartier Latäng), Tel. 0173-855 50 53, Mo-Do 9-12h, 22-35€ pro Person, www.adventurerooms-koeln.de

Ob „Magisches Archiv“, „Magische Bibliothek“, „Das verrückte Labor“ oder die neue „Mission Zeitreise“, die Escape Rooms des Team X sind beliebt auf Familienausflügen und Firmenfeiern. Die selbsternannte „Agentur für Zeitreisen, Quantenmagie und Abenteuer“ bietet zudem ein Special-Angebot für Kinder und eines für JunggesellInnen-Abschiede unter dem Motto „Harry Potter“. Bis zu acht SpielerInnen können in einen Raum. Corona begegnet das Team X mit der 3G-Regel und zusätzlichen Vorkehrungen.

Team X, Vorgebirgstr. 59 (Südstadt), Tel. 95 62 14 45, Ö: tgl. 10-22h, 25-35€ pro Person, www.teamx.koeln

Die Glowing Rooms gibt es in perfekter Citylage und zusätzlich in Ehrenfeld. Hier präsentiert sich das altbewährte Minigolf in einem faszinierenden 3D-Schwarzlicht-Gewand. Böden und Wände wurden vollständig in strahlend bunten Bildern gestaltet. Eine besondere Maltechnik und eine „Spezial“-Brille erzeugen einen überraschenden 3D-Effekt, der die Räume zum Leben erweckt. Die jeweils 18 Bahnen sind in Ehrenfeld in vier und in der Innenstadt, am Rande des Belgischen Viertels, in drei spannende Spielwelten unterteilt.

Glowing Rooms, Aachener Str. 68 (Innenstadt), Tel. 42 32 00 44, Ö: Mo, Di + Do 15-21h, Mi 10-21h, Fr 13-22h, Sa 11-22h, So 11-21h; Venloer Str. 383 (Ehrenfeld), Tel. 58 98 33 85, Ö: Sa 12-19h, 8-12€ pro Person, www.glowingrooms.de

Das Trendsportcenter Mad Space ist vom Girlitzweg nach Brauweiler gezogen. Zum Angebot gehö- ren Parkour, Ninja-Training, Trampolin, Freerunning, Tricking, Cheerleading, Breakdance, Capoeira, Stunts, Fitness Gladiator und vieles mehr. Auf über 1.500 qm warten erstklassige Sprungböden, Hindernisse, ein Fitness Gladiator Frame, ein Trampolin-Park und Bistroflächen auf die Sportbegeisterten. Auch Online-Live-Training ist mittlerweile möglich. Diverse Workshops, Geburtstags-Arrangements und Möglichkeiten für Kids machen das Ganze zu einer runden Sache.

Mad Space, Guideplatz 1 (Brauweiler), Tel. 0170-675 27 24, Ö: tgl. 9-20h, Online-Mitgliedschaft 15€, Mitgliedschaften für 3 Monate von 39,20€ für Kinder bis zum Personal-Training für 284,80€, Kurstickets ab 12,50€, Open Space ab 10€ pro Stunde u.v.m., www.mad-cologne.de

Zwei Arenen an einem Ort – eine Arena ist knapp 400 Quadratmeter groß und die fast 600 Quadratmeter. Das kleinere Spielfeld bietet viele verwinkelte Gänge für Schleich-Aktionen und taktische Spielzüge. Das größere Feld ist offener, bietet mehr Spielern Platz für spontane, strategische Anpassungen. Die Arenen sind auch ideal für die Ausrichtung von Kindergeburtstagen, JunggesellInnenabschiede und Firmenevents.

LaserTag Arena Köln, Wilhelm-Mauser-Str. 14-16 (Ehrenfeld), Tel. 30 20 44 05, Ö: tägl. 10-22h, ab 7€ für ein Einzelspiel, „All You Can Tag“ ab 15€ pro Person, www.lasertag-koeln.de

Canyon Chorweiler: Der Canyon Chorweiler ist bundesweit die erste gemeinnützige Stadtteilwerkstatt und Kletterhalle. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind Nutznießer, die außer Klettern noch Zirkus, Tanz, Theater, Kunst und viele weitere Angebote nutzen können. An der Kletterwand mit zwei Türmen (12 und 16,5 Meter Höhe) gibt’s alle Schwierigkeitsgrade für jedes Alter und jede Fitnessform. Für abwechslungsreiche Routenverläufe bei einem steten Geländewechsel ist gesorgt. Klettern ohne Vorkenntnisse nur mit zusätzlicher Buchung eines Trainers für 22 Euro/Trainerstunde möglich.

Canyon Chorweiler, Weichselring 6a (Chorweiler), Tel. 534 35 10, Ö: tgl. 10-23h & nach Vereinbarung, Schnupperklettern ab 17,50€ und viele weitere Angebote, www.canyon-chorweiler.de

Körperspannung, Kraft und Technik verbessern: Bis zu 16,5 Meter hoch klettern auf einer Kletterfläche von 1.200 qm – da ist für jeden Schwierigkeitsgrad etwas dabei. Überhängende Wände sind eine Herausforderung für die Mutigsten. Highlight ist der Indoor-Hochseilgarten in 10 Meter Höhe, sowie die Kletterschlange. Im Boulderbereich klettert man bis zu 4,50 Metern hoch ohne Sicherung, dafür über einer dicken und weichen Unterlage. Events, Geburtstage und mehr sind möglich.

Bronx Rock Kletterhalle, Vorgebirgsstr. 5 (Wesseling), Tel. 02236-89 05 70, Ö: Mo-Fr 9-24h, Sa/So 9-22h, 7,50-9 €, www.bronxrock.de

